A emotiva despedida de Macauley Culkin à sua mãe em 'Sozinho em Casa'

Catherine O'Hara e Macauley CulkinInstagram/Macauley Culkin
Macauley Culkin deixou nas redes sociais uma emotiva mensagem de despedida a Catherine O'Hara, a atriz canadiana que foi sua mãe em 'Sozinho em Casa' e que morreu ontem, aos 71 anos.
O ator, que vestiu a 'pele' de Kevin McCallister no conhecido filme, mantinha uma boa relação com a sua "mamã" na ficção. "Mamã, pensei que tínhamos mais tempo. Queria mais, queria sentar-me numa cadeira ao teu lado. Ouvi-te. Mas eu tinha tanto mais para dizer. Amo-te. Vemo-nos mais tarde", escreveu Macauley Culkin no Instagram, onde partilhou uma foto dos dois no filme de 1990 e outra, numa perspetiva semelhante, 33 anos depois.
Em dezembro de 2023 Catherine O'Hara acompanhou Macauley Culkin num dia muito especial, quando o ator inaugurou a sua estrela no Passeio da Fama em Hollywood. Na ocasião, a atriz mostrou-se orgulhosa do ator dizendo que, apesar de Macauley Culkin não ser seu filho na vida real, era como se fosse.
Causa da morte por revelar
A causa da morte da atriz ainda não foi revelada; à imprensa a sua agência fala apenas numa “breve doença”. Sabe-se agora que Catherine O'Hara foi conduzida de urgência ao hospital na sexta-feira, depois de revelar dificuldades respiratórias em casa, em Los Angeles.
Foi conduzia ao hospital pelos bombeiros por volta das 5 da manhã, acabando por morrer algumas horas depois.