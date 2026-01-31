Sábado – Pense por si

GPS

A emotiva despedida de Macauley Culkin à sua mãe em 'Sozinho em Casa'

Catherine O'Hara morreu sexta-feira, aos 71 anos

Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas GPS
Isabel Dantas 31 de janeiro de 2026 às 10:31
Catherine O'Hara e Macauley Culkin
Catherine O'Hara e Macauley Culkin Instagram/Macauley Culkin

Macauley Culkin deixou nas redes sociais uma emotiva mensagem de despedida a Catherine O'Hara, a atriz canadiana que foi sua mãe em 'Sozinho em Casa' e que morreu ontem, aos 71 anos.

O ator, que vestiu a 'pele' de Kevin McCallister no conhecido filme, mantinha uma boa relação com a sua "mamã" na ficção. "Mamã, pensei que tínhamos mais tempo. Queria mais, queria sentar-me numa cadeira ao teu lado. Ouvi-te. Mas eu tinha tanto mais para dizer. Amo-te. Vemo-nos mais tarde", escreveu Macauley Culkin no Instagram, onde partilhou uma foto dos dois no filme de 1990 e outra, numa perspetiva semelhante, 33 anos depois.

Em dezembro de 2023  Catherine O'Hara acompanhou Macauley Culkin num dia muito especial, quando o ator inaugurou a sua estrela no Passeio da Fama em Hollywood. Na ocasião, a atriz mostrou-se orgulhosa do ator dizendo que, apesar de Macauley Culkin não ser seu filho na vida real, era como se fosse. 

Causa da morte por revelar

A causa da morte da atriz ainda não foi revelada; à imprensa a sua agência fala apenas numa “breve doença”. Sabe-se agora que Catherine O'Hara foi conduzida de urgência ao hospital na sexta-feira, depois de revelar dificuldades respiratórias em casa, em Los Angeles. 

Foi conduzia ao hospital pelos bombeiros por volta das 5 da manhã, acabando por morrer algumas horas depois. 

Morreu Catherine O'Hara, icónica atriz de 'Sozinho em Casa', 'Beetlejuice' e 'Schitt’s Creek'
Leia Também

Morreu Catherine O'Hara, icónica atriz de "Sozinho em Casa", "Beetlejuice" e "Schitt’s Creek"

Tópicos Atriz Ator Mãe Mãos Catherine O'Hara Hollywood Los Angeles
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

A emotiva despedida de Macauley Culkin à sua mãe em 'Sozinho em Casa'