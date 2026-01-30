Morreu Catherine O'Hara, icónica atriz de "Sozinho em Casa", "Beetlejuice" e "Schitt’s Creek"

Catherine O’Hara, conhecida pelos papéis cómicos ao longo de várias décadas - com destaque para o papel da mãe de Kevin em Sozinho em Casa, à icónica Moira Rose em Schitt’s Creek - morreu esta sexta-feira aos 71 anos.

Segundo um comunicado da sua agência, avança a Associated Press, a atriz canadiana morreu na sua casa em Los Angeles “após uma breve doença”.

Natural do Canadá, destacou-se no final dos anos 70 com um dos membros fundadores do elenco do programa de rábulas de comédias SCTV, que lhe valeu o primeiro Emmy da carreira, na categoria de Argumento de Programa de Variedades, em 1982. O segundo veio muito mais tarde, em 2020, pelo seu trabalho na multipremiada série Schitt's Creek (2015-2020), onde interpretou a icónica personagem Moira Rose.

Foi, no entanto, em finais dos anos 80 e início dos 90 que deu vida a duas personagens que marcariam a sua carreira para sempre. Primeiro, como a excêntrica artista plástica Delia Deets, de Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-se (1988), filme de Tim Burton que regressou para uma sequela em 2024, recuperando a maioria do elenco original, O'Hara incluída. E depois com Kate McCallister, a mãe de perdeu o filho duas vezes nos filmes Sozinho em Casa 1 e 2 (1990 e 1992).

Nos últimos tempos, O'Hara voltou a estar em destaque no pequeno ecrã, na segunda temporada da série pós-apocalíptica The Last Of Us, disponível na HBO Max; e em The Studio (AppleTV+), participações que lhe valeram nomeações aos Emmy.