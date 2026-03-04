Sábado – Pense por si

Pets

Que ternura! Nem a filha de Cláudia Vieira resistiu ao peluche do macaco Punch

A atriz partilhou um momento ternurento da filha mais nova, a dormir abraçada ao orangotango de peluche.

SÁBADO 04 de março de 2026 às 10:02
A história do pequeno macaco Punch, que comoveu o mundo após ser rejeitado pela mãe e encontrar conforto num peluche, continua a gerar momentos inesperados. E chegou agora ao universo familiar da atriz portuguesa Cláudia Vieira.

Tópicos Peluche macacos Macaco ternura Punch Cláudia Vieira
