André Cruz é o novo chef do Feitoria

André Cruz vai ser o novo chef do restaurante Feitoria, em Lisboa. Depois de em finais de abril ter sido anunciada a saída de João Rodrigues, que liderou por 13 anos a cozinha do restaurante com uma estrela Michelin do hotel Altis Belém, a decisão de quem irá chefiar um dos restaurantes mais conceituados do País recaiu sobre o cozinheiro que foi braço direito do antigo chef do restaurante durante sete anos.



Formado pela Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, André Cruz chegou ao Feitoria em 2009, com 21 anos, assistindo ao nascimento e à consolidação do restaurante no panorama nacional. Antes, passou pelo Vírgula, de Bertílio Gomes (Taberna Albricoque, atualmente) e pela Bica do Sapato.





Em 2014, decidiu fazer uma pausa na carreira em Portugal e viajou pela América do Sul, onde passou pelas cozinhas do Gustu, de Kamilla Seider, na Bolívia, e pelo Boragó, restaurante de Rodolfo Guzmán, que foi considerado o melhor do Chile no guia The World’s 50 Best Restaurants.De regresso a Portugal, em 2015 juntou-se de novo à cozinha do Feitoria, onde assumiu o cargo de subchef, sendo o braço direito de João Rodrigues nos anos que se seguiram. A maior consciência da importância da sustentabilidade e da proximidade com os produtores foram alguns dos valores que trouxe na bagagem depois dessa viagem pelo continente sul-americano.A partir desta terça-feira, fica responsável pela cozinha do Feitoria, desafio que "irá agarrar com muita responsabilidade, respeito pelo caminho feito e ao mesmo tempo dar passos sólidos para consolidar a sua identidade num restaurante que se quer de autor", afirmou num comunicado em que é citado pelo grupo hoteleiro.Em relação a outras novidades, o Feitoria passará a ter um novo menu intitulado Semente, com sete (€145) ou nove (€160) momentos, sendo acompanhado das respetivas versões vegetarianas (€100 e €120). Tratar-se-á, segundo André Cruz, de um menu que irá priveligiar "a qualidade e sazonalidade dos produtos, sempre que possível com produtos biológicos certificados de pequenos produtores, onde o equilíbrio entre o uso da proteína de origem animal e vegetal se mantém".André Cruz acumula também a chefia executiva do Altis Belém Hotel.