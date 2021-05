O que se sabe sobre o novo episódio de Friends?

17 anos depois, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer voltam aos ecrãs de televisão. FRIENDS: THE REUNION será transmitido pela HBO Portugal a partir de 27 de maio, confirmou o serviço de streaming em comunicado.



O novo episódio - que não é uma continuação da série, mas uma "celebração sem guião" - foi filmado no Stage 24, onde foi gravada a série criada por David Crane e Marta Kauffman. Durante uma hora, Ross (David Schwimmer) e Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) e Rachel Green (Jennifer Aniston) vão partilhar o palco com vários convidados especiais.



A carregar o vídeo ... O trailer de Friends: The Reunion



Uma das ausências notadas é a de Paul Rudd (que interpretou Mike, o marido de Phoebe).



O episódio especial foi realizado por Ben Winston. Friends foi uma das séries com maior audiência do mundo, tendo dez temporadas (1994-2004).