Maximus, o gato do primeiro-ministro da Bélgica, é a nova estrela da política europeia

Adotado num abrigo e promovido a residente oficial da sede do governo belga, Maximus transformou-se numa estrela das redes sociais.

13 de janeiro de 2026 às 09:35
Na Bélgica, há um novo protagonista na política. Não é um deputado nem um ministro, mas sim um gato cinzento de ar altivo. Chama-se Maximus Textoris Pulcher, vive no gabinete do primeiro-ministro Bart De Wever, e é já uma autêntica estrela das redes sociais e da comunicação política. Em poucos meses, o perfil de Instagram já ultrapassou os 175 mil seguidores, tornando-se uma das contas políticas mais populares do país, só atrás do perfil do próprio De Wever.

