Piadas, lágrimas e "viva o Brasil!": os momentos mais marcantes dos Globos de Ouro

Discursos emotivos, escolhas de vestuário concertadas, o humor da apresentadora Nikki Glaser ou as palavras em português de Wagner Moura: estes foram os destaques da cerimónia.

Wagner Moura falou em português na 83.ª cerimónia dos Globos de Ouro, em que foi premiado

Wagner Moura falou em português na 83.ª cerimónia dos Globos de Ouro, em que foi premiado

Discursos emotivos, críticas políticas e sociais e escolhas de moda que revelaram tendências foram alguns dos ingredientes que marcaram a 83.ª cerimónia dos Globos de Ouro, que juntou algumas das maiores estrelas do cinema e da televisão neste domingo, 11 de janeiro, no hotel Beverly Hilton em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Estes foram alguns dos momentos de maior destaque.

Preto é a cor do ano?



Ariana Grande troca o cor-de-rosa por um "look" sóbrio na cerimónia Jordan Strauss/Invision/AP

Cerimónias de entrega de prémios costumam ser pretexto para conjuntos de roupa espalhafatosos e vibrantes. Porém, nesta edição dos Globos de Ouro verificou-se uma predominância de cores escuras, nomeadamente preto.

Artistas como Miley Cyrus, Timothéé Chalamet, Selena Gomez e Ariana Grande foram algumas das (várias) figuras que optaram conjuntos pretos para caminhar a passadeira vermelha este ano.

Alguns analistas já especularam que a decisão pode não ter sido abritária mas um modo subtil de protestar contra acontecimentos recentes nos Estados Unidos da América, como a ingerência na Venezuela - com a detenção, em ação não concertada com aliados, de Nicolás Maduro - e o aperto da malha na política de fiscalização migratória.

Mark Ruffalo protesta contra a ICE



Mark Ruffalo com o pin "Be Good" em homenagem a Renee Macklin Good Jordan Strauss/Invision/AP

"Isto é pelas pessoas nos Estados Unidos que estão aterrorizadas e com medo. Eu sou uma delas; adoro este país e o que estou a ver acontecer agora não é os Estados Unidos da América", afirmou o ator Mark Ruffalo, nomeado pelo desempenho na série Task e que chegou ao tapete vermelho dos Globos de Ouro com um pin dizendo"Be Good".

O pin servia de homenagem a Reneé Good, cidadã norte-americana que foi alvejada e morta por um agente dos Serviços de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos, conhecido pela sigla ICE.

Também as atrizes Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart e Ariana Grande utilizaram pins com a mensagem "Be Good" e "ICE OUT".

Nikki Glaser critica a CBS News:



Nikki Glaser critica alegada censura da CBS News ASSOCIATED PRESS

Este foi o segundo ano consecutivo em que a humorista Nikki Glaser apresentou os Globos de Ouro e é seguro dizer que não teve reservas em abordar tópicos controversos, como o caso mediático de Jeffrey Epstein ou a venda milionária da produtora Warner Bros. Porém, foi um pequeno segmento sobre a CBS, a mesma emissora que transmite os Globos de Ouro, que revelou a audácia da humorista: "E o prémio para Melhor Edição vai para a CBS News. Sim, a CBS News: o mais recente canal nos Estados Unidos para ver notícias da treta", afirmou a Nikki Glaser, para surpresa da audiência.

Leonardo DiCaprio também foi alvo de piadas:



Leonardo DiCaprio apareceu na companhia da mãe, Irmelin Indenbirken

Nikki Glaser também optou por interpelar diretamente as estrelas de Hollywood e da televisão convidadas para a cerimónia, fazendo piadas sobre a publicidade do ator George Clooney à marca suíça de máquinas de café Nespresso, a altura do ator Kevin Hart e a vida amorosa de Leonardo DiCaprio, conhecido por namorar com mulheres bastante mais jovens. Glaser começou por pedir desculpa pela piada mas acrescentou com humor: "Juro que tentei mas, não sabemos mais nada sobre ti. Nada. Sê mais transparente!"

O discurso de Teyana Taylor:



Teyana Taylor faz um discurso emotivo dedicado a jovens raparigas negras Chris Pizzello/Invision/AP

"Espero bem que os meus filhos estejam a ver isto e não a mexer nos telefones", brincou a atriz e cantora norte-americana, Teyana Taylor, quando subiu ao palco para receber o primeiro Globo de Ouro da carreira, de Melhor Atriz Secundária pelo desempenho no filme Batalha Atrás de Batalha. Teyana Taylor recebeu o prémio em lágrimas, admitindo que não tinha grandes expectativas de ganhar.

A atriz dedicou o discurso, emotivo, a todas as mulheres e jovens negras, vincando: "A nossa suavidade não é um peso; a nossa profundidade não é uma dívida, não é demasiado. A nossa luz não precisa de permissão para brilhar; pertencemos a qualquer sala; as nossas vozes importam e os sonhos merecem que haja espaço para eles".

O primeiro prémio para Melhor Podcast:



Snoop Dogg entrega primeiro Globo de Ouro para melhor Podcast a Amy Amy Poehler ASSOCIATED PRESS

A 83ª cerimónia dos Globos de Ouro inaugurou uma nova categoria que reflete as alterações dos hábitos de consumo do público: o Globo de Ouro para Melhor Podcast.

O prémio foi apresentado pelo rapper norte-americano Snoop Dogg e a primeira premiada foi a atriz e comediante Amy Poehler, graças ao podcast Good Hang, que Poehler estreou no início de 2025. Os outros nomeados foram Armchair Expert With Dax Shepard, Call Her Daddy, The Mel Robbins Podcast, Up First e SmartLess, sendo o útimo apresentado por Will Arnett, ex-marido de Amy Poeher.

O sucesso com que EJAE fintou a rejeição:



EJAE revela em discurso as dificuldades que enfrentou ao tentar vingar como estrela de K-Pop ASSOCIATED PRESS

Por mais que fosse incapaz de vingar enquanto estrela de K-Pop, a cantora sul-coreana EJAE (nome artístico de Kim Eun-jae) tornou-se a primeira artista coreana a ser premiada com um Globo de Ouro. EJAE intepretou Rumi no êxito animado da Netflix Guerreiras do K-Pop, cuja canção Golden conquistou o Globo de Ouro de Melhor Canção Original. O filme também foi premiado como Melhor Longa-Metragem de Animação.

EJAE dedicou o Globo de Ouro "a todos a quem já fecharam portas" e acrescentou: "Posso dizer com confiança que rejeição significa apenas ganhar uma nova direção. Nunca desistam, nunca é demasiado tarde para brilhar como nasceram para fazer."

As palavras de Timothée Chalamet:



Timothée Chalamet também agradaceu ao co-protagonista Kevin O'Leary Chris Pizzello/Invision/AP

"Se me dissessem aos 19 anos que o Mr.Wonderful de Shark Tank [Kevin O'Leary, ator, empresário e personalidade do programa televisivo Shark Tank] estaria entre as pessoas a quem iria agradecer...", brincou o ator Timothéé Chalamet, depois de receber o Globo de Ouro de Melhor Ator pelo filme desportivo Marty Surpreme, em que contracenou com O'Leary e com Gwyneth Paltrow.

Durante o discurso, o ator franco-americano também deixou palavras aos pais e à socialite Kylie Jenner, com quem está num relacionamento desde 2023. Desde o princípio da relação que Timothéé e Kylie são discretos na forma como se expõem enquanto casal. Esta é, no entanto, a segunda vez (a primeira aconteceu nos prémios Escolha dos Críticos) em menos de uma semana e meia que Timothéé aproveita a ribalta para agradecer à namorada em público.

Discurso de Wagner Moura:



Wagner Moura é o primeiro ator brasileiro a vencer a categoria. ASSOCIATED PRESS

Wagner Moura, foi primeiro ator brasileiro a receber um Globo de Ouro de Melhor Ator, o que conseguiu com o desempenho no filme O Agente Secreto. O ator, conhecido do público norte-americano por intepretar Pablo Escobar na série original da Netflix Narcos, agradeceu ao realizador do filme, Kleder Mendonça Filho e ao povo brasileiro, optando pela língua materna para terminar o discurso: "Para todo o mundo no Brasil assistindo agora, viva o Brasil! Viva a cultura brasileira!"











