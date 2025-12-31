Sábado – Pense por si

"Shiiiiiiiiiit": Morreu Isiah Whitlock Jr, actor de "The Wire" e "Veep"

O ator tinha 71 anos. Trabalhou várias vezes com Spike Lee além do trabalho em séries.

Diogo Barreto 31 de dezembro de 2025 às 11:19
Isiah Whitlock Jr., ator de 'The Wire' e 'Veep', faleceu
Isiah Whitlock Jr., ator de "The Wire" e "Veep", faleceu Evan Agostini/Invision/AP

Morreu o ator norte-americano Isiah Whitlock Jr., aos 71 anos. Conhecido por séries como The Wire ou Veep, foi também um dos atores que mais trabalhou com o realizador Spike Lee.

“É com enorme tristeza que comunico o falecimento do meu querido amigo e cliente Isiah Whitlock Jr. Quem o conhecia, amava-o. Um ator brilhante e uma pessoa ainda melhor”, escreveu Brian Liebman, o seu agente.

Um dos papéis mais icónicos de Whitlock foi o do senador Clay Davis, em The Wire. Mas participou também em séries como Veep, Lei e Ordem, The Good Wife ou Louie. Das suas personagens ficou a forma arrastada como dizia "shit" (inglês que pode ser traduzido como "merda").

Foi dirigido por Spike Lee em vários dos seus filmes mais icónicos, como  25th Hour, Red Hook Summer, Chi-Raq, BlacKkKlansman e Da 5 Bloods.

