O que são os microdramas que chegam a Portugal em 2026?

Com origem na China, e populares nas redes sociais, os microdramas chegam ao nosso país este ano.

No próximo ano, os microdramas vão chegar a Portugal através de um projeto que junta a RTP1 e SPi, avançou o JN. O formato, pensado para o mundo digital, popularizou-se nos anos mais recentes e já está disponível em países como a França, os Estados Unidos e o Brasil.



O que são microdramas?

Os microdramas são séries curtas, com episódios que duram cerca de um a três minutos, e que se assemelham a conteúdos disponíveis em redes sociais como o Tik Tok e o Instagram. Desenhadas para ser consumidas em formato digital, nos dispositivos móveis, estas séries são gravadas na sua maioria em formato vertical e pensadas para captar rapidamente a atenção, com reviravoltas constantes.

Será este o futuro da ficção?

Dados da plataforma Sensor Tower revelam que, até março de 2025, aplicações para assistir a microsséries já tinham sido descarregadas perto de 950 milhões vezes. Em Portugal, para já, está previsto o lançamento de cinco séries curtas, pensadas para consumo digital, cada uma composta por 20 episódios.

Qual a origem?

Também conhecido como duanju, o microdrama nasceu na China e tornou-se popular por volta de 2020. Os dados da Associação Chinesa de Serviços de Netcasting, citados pela BBC News, mostram que o país produziu, em 2024, mais de 30 mil microdramas, com lucros que situam em 50,4 mil milhões de yuans (cerca de 6,10 mil milhões de euros). Na China, estas séries são transmitidas em plataformas como o Douyin (o TikTok chinês) e o Kuaishou.

Além da China, em que outros países já existem microdramas?

No Brasil, a TV Globo (rede de televisão brasileira) informou este ano que iria lançar os primeiros microdramas. A informação foi partilhada no site oficial da emissora, o gshow, e a rede televisiva também anunciou quais seriam as primeiras séries a ser lançadas: Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário e Tudo Por uma Segunda Chance. “Produzidos pelos Estúdios Globo, com a mesma excelência que fez da nossa dramaturgia referência na televisão e na reverberação nas redes, esta nova iniciativa busca expandir o universo criativo das nossas novelas no ambiente digital”, disse Leonora Bardini, diretora da TV Globo, citada pelo gshow. A 25 de novembro, foi lançado o primeiro episódio do microdrama Tudo Por uma Segunda Chance nas redes sociais TikTok e Instagram, TikTok e Instagram, e na plataforma GloboPlay.

Neste momento, já existem países a liderar o mercado. É o caso dos EUA: dados da plataforma Sensor Tower, revelam que o país representou 49% da receita global total [proveniente das aplicações de microdramas] no primeiro trimestre de 2025. O microdrama Audrey in Full Bloom, do cinesta Buddy Calvo, é um dos exemplos e foi lançado este ano.

Na Europa, a tendência também se verifica. Em França, a primeira produção neste formato, intitulada Next Door Adventure (Les aventures avec ma voisine na tradução original), foi lançada no Facebook, em 2023, na página do realizador Guillaume Sanjorge, e está disponível no site duanju.fr. A aposta da RTP e da Spi marca uma estreia no contexto português.

A SÁBADO tentou entrar em contacto com a RTP para obter mais informações sobre este novo formato, mas não obteve resposta.