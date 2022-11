Marron, uma oficina especial

Situado em Bragança, é o primeiro espaço do País dedicado à castanha e agrega uma loja com quase 120 produtos, um bar especializado em doçaria e um museu.

João Campos é natural de Viana do Castelo, mas o amor arrastou-o até Bragança, bem no interior e no coração da Terra Fria. Aí encontrou castanheiros a perder de vista e, juntamente com a mulher, natural de Vinhais, começou a produzir licores. “Era um produto que vendíamos muito em feiras”, conta.