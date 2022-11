08 de novembro Íris Fernandes com Leonor Riso

Dizemos-lhe como se celebra o santo nos cinco concelhos em que o 11 de novembro é feriado. Há magustos, pratos alusivos à data e muito sobre o primeiro espaço do País dedicado à castanha.

As castanhas são indispensáveis no São Martinho, que se celebra anualmente a 11 de novembro

Foi com a implantação da República, em 1910, que os concelhos portugueses começaram a poder escolher o dia do ano que melhor representava as suas festas, hábitos e costumes.