Ricardo Carriço e Diogo Morgado são Kratos e Týr em God of War: Ragnarok

A PlayStation5 tem este novembro um dos primeiros grandes lançamentos da sua curta história. God of War: Ragnarok, chegou às consolas no passado dia 10 de novembro e tem um elenco totalmente em português (para quem quiser jogar nessa língua). Ricardo Carriço volta a ser Kratos, o antigo deus da guerra grego, e Diogo Morgado foi escolhido para dar a voz a Týr, o deus da guerra da mitologia nórdica. E se o primeiro vem defender o seu legado de ser a voz do guerreiro implacável, Diogo Morgado vem reforçar o seu papel como um dos principais dobradores de videojogos do país.