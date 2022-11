Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. Começou esta quinta-feira, dia 10, a 31ª edição do Guimarães Jazz que tem como mote as linguagens universais do jazz. Para o primeiro de dois fins de semana de festival, o destaque vai para a atuação de Hamid Drake, no sábado, dia 12, às 21h30. O percussionista irá apresentar uma atuação em honra a Alice Coltrane, num espetáculo que se espera transcendente, quer do ponto de vista musical e performativo, quer espiritual. Nesse mesmo dia, à tarde, atuará o Benjamin Koppel, Anders Koppel and Martin Andersen Trio, unindo a contemporaneidade e a tradição clássica do jazz europeu (17h). Não faltarão no programa as habituais jam sessions, a decorrer na sexta e no sábado no Café Concerto do CCVF, a partir da meia noite. Domingo ainda terá os concertos da Big Band da ESMAE (17h) e o espetáculo "matriz_motriz", resultante da parceria com a Porta Jazz (21h30).