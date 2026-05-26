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La Gomera, a joia encantada das Canárias

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La Gomera, a joia encantada das Canárias
Ricardo Santos 26 de maio de 2026 às 22:59
A Roque Agando é uma formação rochosa que se impõe sobre toda a ilha
A Roque Agando é uma formação rochosa que se impõe sobre toda a ilha Getty Images

É a segunda mais pequena ilha das Canárias (370 km2) e tem por capital San Sebastián de la Gomera. Durante vários anos, recebeu a visita (sempre em férias) da antiga chanceler alemã Angela Merkel e tem-se transformado num destino de elites nas Canárias. Tem cerca de 23 mil habitantes e, para lá da exclusividade e qualidade da oferta de hotéis e restaurantes, é conhecida pelo Parque Nacional de Garajonay, Património Mundial distinguido pela UNESCO em 1986.

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