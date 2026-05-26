La Gomera, a joia encantada das Canárias

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Chega-se pela Natureza, fica-se pela tranquilidade e pelo bom gosto. Caminhar por aqui é descobrir as várias eras do mundo.
É a segunda mais pequena ilha das Canárias (370 km2) e tem por capital San Sebastián de la Gomera. Durante vários anos, recebeu a visita (sempre em férias) da antiga chanceler alemã Angela Merkel e tem-se transformado num destino de elites nas Canárias. Tem cerca de 23 mil habitantes e, para lá da exclusividade e qualidade da oferta de hotéis e restaurantes, é conhecida pelo Parque Nacional de Garajonay, Património Mundial distinguido pela UNESCO em 1986.