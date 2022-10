No novo espetáculo da Seiva Trupe, todos somos heróis e vilões

As mais lidas GPS

“Bairro Noite e Dia, ou de como Maria José ser Boa Alma não podia” estará na Sala Estúdio Perpétuo Socorro até dia 31 de outubro. Falámos com José Castro Guedes sobre a peça e sobre a nova vida da companhia de teatro histórica do Porto.

Zezinha sempre assim se chamou e sempre assim foi tratada pelos habitantes do Bairro Noite e Dia. Costureira humilde, vê a sua vida mudar quando ganha o totoloto. "O dinheiro dificilmente sai das mesmas mãos, mas jogo é jogo. O jogo democratiza o dinheiro", ouve-se no início da peça, antevendo desde logo a crítica implícita no guião.