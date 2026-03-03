Há um novo herói em Espanha! Cão salva tutora de tentativa de rapto

Sábado – Pense por si

A rápida reação de um animal de companhia terá evitado o pior quando uma mulher foi abordada por vários homens na via pública.

SÁBADO 03 de março de 2026 às 10:07
Um cão tornou-se protagonista de uma história digna de filme depois de ter impedido uma alegada tentativa de rapto em Valência, Espanha, ao morder um dos homens que terá atacado a sua tutora. O caso, ocorrido no município valenciano de Polinyà de Xúquer, está a gerar grande atenção mediática e elogios ao comportamento do animal. O crime aconteceu a 30 de outubro, mas só agora o caso foi tornado público.

