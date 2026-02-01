Sábado – Pense por si

"O Piloto Americano": os EUA, a guerra e o mundo num palco lisboeta

A peça de David Greig aterra na quarta-feira, dia 4, no Teatro Variedades (Lisboa). Uma viagem dos Artistas Unidos pela relação dos EUA com o mundo, a globalização e as zonas cinzentas da moralidade.

Tiago Neto 01 de fevereiro de 2026 às 18:00
Os atores Rúben Gomes, Nuno Gonçalo Rodrigues e Joana Calado integram o elenco e são centrais na trama Jorge Gonçalves

Nada acontece por acaso mas quase tudo acontece por acidente. Um piloto militar americano despenha-se num território remoto, controlado por uma milícia, e esse impacto — físico, político, simbólico — abre uma fenda onde se instalam perguntas difíceis. Quem somos quando a sobrevivência se impõe? Que valores resistem quando o mundo nos atravessa sem pedido de licença?

