Sábado – Pense por si

GPS

"Lacrima": os invisíveis da moda levados ao palco

Na peça que chega a 9 e 10 de janeiro ao CCB, Caroline Nguyen quis destapar os invisíveis da indústria da moda de luxo. "Quem fala hoje das rendeiras, dos bordadores?", pergunta, em entrevista.

Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas GPS
'Lacrima': os invisíveis da moda levados ao palco
Gonçalo Correia 04 de janeiro de 2026 às 08:00
Estreado em Avignon, o espetáculo 'Lacrima' tem vindo a percorrer o mundo e chega agora a Portugal
Estreado em Avignon, o espetáculo "Lacrima" tem vindo a percorrer o mundo e chega agora a Portugal Jean Louis Fernandez

O intuito é “contar o que ninguém conta”, explica à SÁBADO Caroline Guiela Nguyen, dramaturga e encenadora francesa, em entrevista. Quando o diz, fala de Lacrima, criação teatral que estreou nos palcos em 2025, no Festival d’Avignon, e que, depois de percorrer o globo colhendo elogios de jornais como os franceses Le Figaro e Le Monde, o britânico The Guardian e o norte-americano The New York Times, chega agora a Portugal, dias 9 e 10 de janeiro ao Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

"Lacrima": os invisíveis da moda levados ao palco