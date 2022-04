IndieLisboa: Regressam as figuras de culto e a competição esta quinta feira

Bad Girls Go To Hell é um dos filmes de Doris Wishman, realizadora homenageada

Bad Girls Go To Hell é um dos filmes de Doris Wishman, realizadora homenageada D.R.

Nos últimos anos, a Covid empurrou o IndieLisboa para o pino do verão, mas em 2022 o festival volta à primavera na sua 19.ª edição e, de 28 de abril a 8 de maio, apresenta a mais extensa Competição Nacional de sempre, com nove longas metragens portuguesas, de autores de diferentes gerações, como Manuel Mozos, com um documentário sobre os marginalizados da sociedade, Atrás Dessas Paredes, ou Rita Azevedo Gomes com O Trio em Mi Bemol, que adapta a única peça escrita pelo cineasta de culto Éric Rohmer.