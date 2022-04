Revisor, uma coreografia bem humorada em estreia nacional

As mais lidas GPS

Espetáculo vencedor do Prémio Olivier de Melhor Nova Produção de Dança de 2022 apresenta-se no CCB a 29 e 30 de abril.

"Coreograficamente, é fascinante, tanto pela articulação inventiva dos corpos individuais quanto pela dinâmica afinada do elenco, tão recetivo quanto a própria conversa", escreveu o jornal The Guardian sobre Revisor, que o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebe em estreia nacional esta sexta, 29 de abril, não por acaso Dia Mundial da Dança, às 21h, no sábdo, dia 30, às 19h.