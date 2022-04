Está confirmada a sequela para 'The Batman' com Robert Pattinson

The Batman continua a ser o filme mais visto do ano

A Warner Bros. (WB) revelou, na noite de terça feira, os planos para dar seguimento a uma sequela de The Batman durante uma apresentação na CinemaCon, a feira anual para proprietários de cinemas. Matt Reeves, realizador do sucesso de bilheteiras, que viu Robert Pattinson estrear-se como o homem morcego, esteve presente para anunciar a notícia de que será ele a assumir novamente as rédeas do projeto, mas não forneceu detalhes sobre o que está no guião ou sobre a data de lançamento.