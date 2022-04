Cinco razões para ir ver 'O Misantropo', uma sátira do "pensamento em ação"

As mais lidas GPS

A peça de Martin Crimp atualiza clássico de Molière, em verso branco, mostrando “o valor do pensamento em ação”, diz Nuno Carinhas, que a encena no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Estreia a 28 de abril.

1. Atualiza Molière

Não é para os tornar mais apelativos ao público de hoje que Martin Crimp reescreve clássicos. "É porque se apaixona tanto pelo material que tem de o tornar seu. Este gesto do dramaturgo, do teatro a tratar de si próprio, comove-me", diz o encenador desta nova versão da história de Alceste, um homem enojado pela sociedade do seu tempo.