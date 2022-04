Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

Espectros, escrita pelo dramaturgo noruguês Henrik Ibsen, em 1881, sobe ao palco do Teatro Nacional D. Maria II até 8 de maio, numa encenação de Nuno Cardoso. A produção, que se estreou no Teatro Nacional São João, em maio de 2021, fala de um lugar escuro de onde ninguém sai ou entra e em que as personagens vivem com medo da luz. Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos são os atores que dão vida às personagens inconformadas de Ibsen. Na última sessão, a 8 de maio, às 16h,o espetáculo terá audiodescrição. Os bilhetes vão dos €9 aos €16 e podem ser adquiridos aqui.