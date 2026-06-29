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PAN propõe criação de base de dados nacional com todos os condenados por crimes contra animais

A proposta foi anunciada esta semana e surge numa altura em que o partido tem vindo a defender o endurecimento das respostas legais contra a violência exercida sobre animais.

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PAN propõe criação de base de dados nacional com todos os condenados por crimes contra animais
SÁBADO 29 de junho de 2026 às 16:15
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PAN propõe criação de base de dados nacional com todos os condenados por crimes contra animais
PAN propõe criação de base de dados nacional com todos os condenados por crimes contra animais

O partido PAN - Pessoas-Animais-Natureza quer criar uma base de dados nacional que reúna informação sobre pessoas condenadas por crimes de maus-tratos a animais. A proposta, divulgada esta semana, pretende criar um mecanismo que permita acompanhar condenações e reforçar a prevenção de novos casos de violência contra animais.

Segundo o partido, a medida visa colmatar uma lacuna existente no sistema de proteção animal, permitindo uma melhor monitorização dos condenados e contribuindo para impedir que pessoas com antecedentes neste tipo de crime possam voltar a colocar em risco o bem-estar de animais. A proposta insere-se numa estratégia mais ampla que o PAN tem vindo a defender para reforçar a proteção animal e garantir uma aplicação mais eficaz da legislação existente.

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Tópicos proteção animal proteção crimes com animais Animais Pessoas–Animais–Natureza
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