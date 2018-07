Festival de Músicas do Mundo em festa no seu 20º aniversário

E é por este tipo de oferta que o festival não prescinde de reforçar o estatuto de "serviço público". Há aqui tudo da música erudita à pop, e os destaques não ficam atrás de edições passadas: Cordel do Fogo Encantado e BaianaSystem, que mesclam o melhor dos ritmos tradicionais brasileiros com as suas tendências de vanguarda, o jazz de inclinações tribais dos britânicos Sons of Kemet e os ícones cabo-verdianos de funaná e semba Bulimundo, bem como os históricos do roots reggae jamaicano Inner Circle. Com cerca de dois terços dos concertos de entrada livre, os bilhetes para as datas pagas do FMM Sines custam entre €10 e €50.





A vigésima edição do Festival de Músicas do Mundo de Sines celebra-se com o maior alinhamento da sua história e o eclectismo de sempre. Da Colômbia ao Bahrein e do reggae ao jazz, a região de Sines prepara-se para semana e meia de festa.Não é a toa que insiste em acentuar, como mote, o festival de "música com espírito de aventura". A celebrar este ano o seu vigésimo aniversário, o Festival de Músicas do Mundo de Sines conta já com uma larga história de multiculturalismo e descoberta musical. Talvez seja por isso que muitos dos seus visitantes continuem a ir a Sines em Julho conhecendo pouco ou nada do cartaz, mesmo que o festival já tenha sido responsável por trazer ao País alguns dos mais exclusivos nomes da música (a mítica Brigada Victor Jara, em 2001, a lenda da tropicália Tom Zé e o jazzman Pharoah Sanders, em 2004, ou Marc Ribot e a sua banda no ano seguinte), e ainda que tenha contribuído, nos últimos anos, com nomes que se vieram a tornar marcas do circuito de festivais pop portugueses - os malianos Songhoy Blues, os sul-coreanos Jambinai ou os britânicos The Comet Is Coming.A comemoração desta vigésima leva de música do mundo no litoral alentejano promete-se especial. Desde logo porque conta com o maior alinhamento de artistas da história do festival: são 59 colectivos musicais de 39 nacionalidades da Colômbia à Palestina, com representantes estreantes do Bahrein, Bielorrússia, Chipre, Eslovénia, Sudão e Zimbabwe.