Faz Frio: um centenário como novo

As notícias da morte da Antiga Casa Faz Frio foram manifestamente exageradas. A tasca renovou-se sem perder as características de um histórico lisboeta nem o prato do dia de bacalhau

Mário passa à frente do Faz Frio mas mantém-se à distância: põe-se do outro lado da estrada, em direção ao Príncipe Real, em Lisboa, e não pensa sequer em entrar para almoçar - tem medo de se emocionar.



Trabalhou aqui anos, quando o restaurante ainda se chamava Antiga Casa Faz Frio, e saiu para que Jorge Marques e Mateus Freire pegassem no assunto. A centenária casa lisboeta, com fama e histórias do tempo do Estado Novo, tem agora cara lavada. O chef de cozinha manteve o espírito da tasca nos pratos e o novo dono preservou tudo o que torna o espaço emblemático. Só se mexeu na porta das traseiras: agora está fechada.



No tempo da ditadura, quando um grupo de três era uma manifestação, os compartimentos deste restaurante deixavam que se juntassem umas 10 pessoas com alguma descrição. As rusgas inesperadas resolviam-se com a porta dos fundos, sempre aberta. O preço a pagar eram as correntes de ar ocasionais e o frio desta casa.



A porta das traseiras andava fechada já no tempo de Oliveira e Sequeira, os dois donos que, ao morrerem, deixaram o restaurante conhecido pelo bacalhau nas mãos de Mário, fiel empregado de sala e um dos sócios.



Em Março de 2017 noticiava-se o fim de um dos mais antigos restaurantes da cidade, a Antiga Casa Faz Frio (fundada há cerca de 150 anos), assinavam-se petições contra o fecho das casas históricas pela especulação imobiliária e pelo bacalhau à Brás à sexta-feira.



Jorge Marques, que ficou com o espaço (o resto do edifício já estava na família), preferiu a história do sítio a um sítio novo e reabilitou em vez de refazer. A Antiga Casa Faz Frio era já, nessa altura, uma das Lojas Históricas, conjunto de casas que a Câmara de Lisboa considera património do comércio tradicional da capital.



Havia uns quantos elementos a manter para que o Faz Frio não perdesse a distinção: o chão de tijoleira, os compartimentos para as refeições em grupo (já raros em Lisboa), um cacho de uvas pendurado na montra, as estatuetas de marinheiros e os azulejos, cujo desenho teve de ser copiado para que fossem produzidas novas peças.



As Lojas com História não faziam menção à necessidade de manter a cozinha portuguesa, de tacho e quotidiana, mas era essa a vontade de Jorge e de Mateus Freire, cozinheiro que passou pela Herdade da Malhadinha, de Vítor Claro, ou pela Fortaleza do Guincho.



"Está a abrir muita coisa de autor e de cozinha estrangeira, e ninguém da nossa idade [entre os 20 e os 30 anos] está a fazer isto. Ainda somos jovens e não podemos perder estes partos", diz Mateus.



Todos os dias há um prato de bacalhau tradicional feito com mais técnica do que se esperaria numa tasca e sem atalhos (entre os €11,50 e os €13): açorda à segunda, feijoada de sames à terça, bacalhau à Narcisa à quinta e, à sexta, bacalhau à Assis - uma versão melhorada do bacalhau à Brás, com cenoura e presunto em tiras, (típica da Covilhã, de onde vem Mateus).



"Hoje tens de ter cuidado com muita coisa - opções vegetarianas, por exemplo. Antes eram tachadas e pronto. Tornámos os pratos [tradicionais] um bocadinho mais leves e respeitámos os tempos de confeção", explica Mateus que tem todos os dias no Faz Frio massada de peixe (€32 para duas pessoas), ensopado de borrego (€16,50), ou cachaço de porco com xerém (€16).



"Queríamos um tasco com pinta. Tudo o que encontras num tasco encontras aqui", resume Jorge lembrando que, para atualizar uma tasca há que tornar o serviço atencioso e simpático: "É isso que a nossa geração já experimentou e quer." O restaurante tornou-se mais luminoso e "nada do que acrescentámos destoa", continua atrás do balcão de lioz de Pero Pinheiro que faz lembrar o das antigas tabernas. É nesta zona, à entrada do restaurante, que se prepararam cocktails com aromas portugueses como o ginga, com gin português e vinho do Porto (€6).



Juntaram-se ainda a este cenário os guardanapos com uma casa para deixar entrar o botão do colarinho e ficar-se com um guardanapo ao peito. Novos mas com aquele espírito antigo.



Faz Frio

R. Dom Pedro V, 96, Lisboa

12h-24h. 5.ª a sáb. fecha às 2h • €20 (Preço médio)