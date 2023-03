Evidência Belverde: o hotel com um pé na praia e outro na cidade

As mais lidas GPS

A poucos quilómetros de vários centros metropolitanos da Grande Lisboa, o Evidência Belverde Hotel é um quatro estrelas com alma de clube que tem programas especiais de um dia para fugir da rotina.

Sabemos que estamos perante algo novo quando o conceito se nos apresenta em língua estrangeira – para o demonstrar na prática, o Evidência Belverde, na Aroeira, que já tem 10 anos, apresentou recentemente o seu programa Daycation. Da inflexão da palavra vacation (que é como quem diz férias) com a palavra day (que é, no mais literalmente possível, igual a dia) resulta o quê? A proposta de passar, no Evidência Belverde, um dia tão bom que lhe saiba a férias.