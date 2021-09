Ir às nuvens provar os frutos da terra

A chegada do calor pôs fim ao período de soft opening e o Auge, o novo restaurante do Porto Palácio Hotel, mostra-se oficialmente na sua altivez, sob a chefia de André Silva.

A PAIRAR sobre o Porto, num 19º piso, com o mar ao nosso alcance, e também a serra de Valongo, o Auge quer marcar o panorama gastronómico da cidade. Como? Pegando na experiência de 36 anos do hotel de cinco estrelas que o acolhe e na irreverência do chef André Silva para criar uma carta posicionada entre as raridades, os sabores tradicionais e a vanguarda.