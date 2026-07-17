Malas, retiros e TikTok: a história de como Haaland conquistou o Mundial fora de campo

Jogador já era conhecido por ser dos melhores avançados da atualidade, mas foi durante o Mundial desde ano que a sua popularidade ganhou outra dimensão. A sua postura peculiar e associação à imagem viking e a presença descontraída nas redes sociais transformaram o norueguês num fenómeno entre adeptos e não-adeptos.

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No últimos tempos tem sido praticamente impossível percorrer as redes sociais sem encontrar pelo menos um vídeo com o rosto de Erling Haaland. E a razão vai muito além do futebol. O avançado norueguês, já reconhecido por ser um dos mais rápidos e mais certeiros da atualidade, terminou a Liga dos Campeões (2020/21) como melhor marcador. Mas foi durante o Mundial2026 que se tornou num dos rostos mais visíveis do mundo, ao ponto da sua popularidade ter tomado uma dimensão que extrapolou o mundo do futebol.



Erling Haaland, jogador da Noruega AP Photo/Rebecca Blackwell

A Noruega atraiu atenção desde o primeiro momento: a seleção não participava num Mundial desde 1998. A este regresso somaram-se depois outros fatores, como a postura peculiar de Haaland que se tornou motivo de brincadeira, a associação do jogador à figura de um viking ou a presença descontraída do avançado nas redes sociais.

Um viking em campo

Foi o visual de Haaland - de 1,95 metros e cabelo loiro comprido -, que começou por chamar a atenção do público, alimentando comparações com personagens da série Vikings, como Bjorn Ironside ou Ragnar Lothbro, e até com o deus da mitologia nórdica Thor. E nas redes sociais multiplicaram-se as imagens geradas por inteligência artificial que o retratavam como um guerreiro nórdico: de machado na mão, armadura, a navegar entre mares turbulentos em direção ao centro de batalha, onde mais tarde defronta os ingleses montados em cavalos brancos.

Mas não só os fãs abriram asas à imaginação com também trouxeram esta estética viking para os estádios. Se nas bancadas dos estádios é habitual assistir-se à famosa onda, com a Noruega foi diferente. Enquanto soltavam gritos de guerra, os adeptos faziam a famosa "remada viking". Os próprios jogadores também não ficaram indiferentes e aderiram a este ritual dentro de campo, enquanto um deles marcava o ritmo com um tambor.

A postura viral

Outro elemento que contribuiu para a popularidade de Haaland foi a postura peculiar do avançado quando se tenta concentrar: a cabeça inclinada para a frente e as costas curvadas - uma posição que muitos fãs imitam em tom de brincadeira, tal como imitam as celebrações dos seus jogadores favoritos. No entanto, sabe-se que se trata de uma técnica que o jogador utiliza para ganhar a velocidade pretendida.

"Um dia" na minha vida

Enquanto muitas estrelas do futebol mantiveram uma presença digital mais reservada, Haaland destacou-se pela sua espontaneidade. Aproveitou as redes sociais para partilhar fotografias com um chapéu de cowboy, visitas a lojas locais e bastidores da seleção. Acontece que o público, ávido por acompanhar o quotidiano das equipas, acabou rendido ao seu estilo descontraído.

A sua conta de YouTube também contribuiu para esse fenómeno. Num dos vídeos mais vistos, Haaland mostrou a sua rotina diária e revelou a sua paixão pelos videojogos, mencionando até os seus preferidos: Assassin's Cread, Call of Dutty, Modern Warfare, Minecraft e FIFA.

Erling Haaland had revealed that when he's not training for the FIFA World Cup or playing football, one of his favorite things to do is play video games like GTA, MW2 and Minecraft"Modern Warfare 2 is top 3 ever games.. GTA I cant wait for the new one" pic.twitter.com/v01TsKh5tD — yoxic (@yoxics) July 4, 2026

Comprou um "guaxinim" e o objeto esgotou

Durante a estadia da seleção norueguesa nos Estados Unidos, já depois do campeonato, Haaland visitou a loja de recordações Wild Bill's Western Store, em Dallas. Foi lá que comprou um guaxinim de peluche e aproveitou para tirar uma fotografia vestido à cowboy, que rapidamente se tornou viral.

Este episódio podia ter passado despercebido, mas não. Haaland mostrou o peluche nas redes sociais e a história espalhou-se em minutos. A repercussão foi tal, que o objeto, que lhe custou 750 dólares (655 euros), acabou esgotado na loja.

It followed me home ???? pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Imagem que conquistou o marketing

Fora de campo, o famoso cabelo de Haaland também inspirou campanhas de marketing. Uma delas foi a do KFC El Salvador, que divertiu os fãs ao colocar o rabo de cavalo de Haaland numa coxa de frango frita. "Quem é que o Haaland trocaria por umas cozinhas de frango?", lia-se na publicação.

A prestação do avançado - que nasceu na Inglaterra num ambiente ligado ao desporto (é filho de um antigo jogador do Nottingham Forest e de uma campeã nacional de heptatlo), - resultou na eliminação do Brasil do Mundial, só reforçou a imagem da seleção norueguesa, que passou a ser uma das mais temidas. O impacto foi tão grande que até ultrapassou o futebol.

Segundo dados do Registo Nacional de Identificação e Estado Civil do Peru (RENIEC), o fenómeno Haaland chegou ao registos civis. Desde o início da competição, foram registados naquele país 91 recém-nascidos com o nome "Erling Haaland", sendo que 468 cidadãos peruanos têm já "Haaland" como nome próprio.