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Malas, retiros e TikTok: a história de como Haaland conquistou o Mundial fora de campo

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
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Jogador já era conhecido por ser dos melhores avançados da atualidade, mas foi durante o Mundial desde ano que a sua popularidade ganhou outra dimensão. A sua postura peculiar e associação à imagem viking e a presença descontraída nas redes sociais transformaram o norueguês num fenómeno entre adeptos e não-adeptos.

No últimos tempos tem sido praticamente impossível percorrer as redes sociais sem encontrar pelo menos um vídeo com o rosto de Erling Haaland. E a razão vai muito além do futebol. O avançado norueguês, já reconhecido por ser um dos mais rápidos e mais certeiros da atualidade, terminou a Liga dos Campeões (2020/21) como melhor marcador. Mas foi durante o Mundial2026 que se tornou num dos rostos mais visíveis do mundo, ao ponto da sua popularidade ter tomado uma dimensão que extrapolou o mundo do futebol.

Erling Haaland, jogador da Noruega
Erling Haaland, jogador da Noruega AP Photo/Rebecca Blackwell

A Noruega atraiu atenção desde o primeiro momento: a seleção não participava num Mundial desde 1998. A este regresso somaram-se depois outros fatores, como a postura peculiar de Haaland que se tornou motivo de brincadeira, a associação do jogador à figura de um viking ou a presença descontraída do avançado nas redes sociais.

Um viking em campo

Foi o visual de Haaland - de 1,95 metros e cabelo loiro comprido -, que começou por chamar a atenção do público, alimentando comparações com personagens da série Vikings, como Bjorn Ironside ou Ragnar Lothbro, e até com o deus da mitologia nórdica Thor. E nas redes sociais multiplicaram-se as imagens geradas por inteligência artificial que o retratavam como um guerreiro nórdico: de machado na mão, armadura, a navegar entre mares turbulentos em direção ao centro de batalha, onde mais tarde defronta os ingleses montados em cavalos brancos.

Mas não só os fãs abriram asas à imaginação com também trouxeram esta estética viking para os estádios. Se nas bancadas dos estádios é habitual assistir-se à famosa onda, com a Noruega foi diferente. Enquanto soltavam gritos de guerra, os adeptos faziam a famosa "remada viking". Os próprios jogadores também não ficaram indiferentes e aderiram a este ritual dentro de campo, enquanto um deles marcava o ritmo com um tambor.

A postura viral

Outro elemento que contribuiu para a popularidade de Haaland foi a postura peculiar do avançado quando se tenta concentrar: a cabeça inclinada para a frente e as costas curvadas - uma posição que muitos fãs imitam em tom de brincadeira, tal como imitam as celebrações dos seus jogadores favoritos. No entanto, sabe-se que se trata de uma técnica que o jogador utiliza para ganhar a velocidade pretendida.

"Um dia" na minha vida

Enquanto muitas estrelas do futebol mantiveram uma presença digital mais reservada, Haaland destacou-se pela sua espontaneidade. Aproveitou as redes sociais para partilhar fotografias com um chapéu de cowboy, visitas a lojas locais e bastidores da seleção. Acontece que o público, ávido por acompanhar o quotidiano das equipas, acabou rendido ao seu estilo descontraído. 

A sua conta de YouTube também contribuiu para esse fenómeno. Num dos vídeos mais vistos, Haaland mostrou a sua rotina diária e revelou a sua paixão pelos videojogos, mencionando até os seus preferidos: Assassin's Cread, Call of Dutty, Modern Warfare, Minecraft e FIFA.

Comprou um "guaxinim" e o objeto esgotou

Durante a estadia da seleção norueguesa nos Estados Unidos, já depois do campeonato, Haaland visitou a loja de recordações Wild Bill's Western Store, em Dallas. Foi lá que comprou um guaxinim de peluche e aproveitou para tirar uma fotografia vestido à cowboy, que rapidamente se tornou viral.

Este episódio podia ter passado despercebido, mas não. Haaland mostrou o peluche nas redes sociais e a história espalhou-se em minutos. A repercussão foi tal, que o objeto, que lhe custou 750 dólares (655 euros), acabou esgotado na loja.

Imagem que conquistou o marketing

Fora de campo, o famoso cabelo de Haaland também inspirou campanhas de marketing. Uma delas foi a do KFC El Salvador, que divertiu os fãs ao colocar o rabo de cavalo de Haaland numa coxa de frango frita. "Quem é que o Haaland trocaria por umas cozinhas de frango?", lia-se na publicação.

A prestação do avançado - que nasceu na Inglaterra num ambiente ligado ao desporto (é filho de um antigo jogador do Nottingham Forest e de uma campeã nacional de heptatlo), - resultou na eliminação do Brasil do Mundial, só reforçou a imagem da seleção norueguesa, que passou a ser uma das mais temidas. O impacto foi tão grande que até ultrapassou o futebol.

Segundo dados do Registo Nacional de Identificação e Estado Civil do Peru (RENIEC), o fenómeno Haaland chegou ao registos civis. Desde o início da competição, foram registados naquele país 91 recém-nascidos com o nome "Erling Haaland", sendo que 468 cidadãos peruanos têm já "Haaland" como nome próprio.

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