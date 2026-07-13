Morreu o ator Sam Neill, estrela de 'Jurassic Park'

Morreu Sam Neill, o ator neozelandês conhecido por 'Jurassic Park' e a obra vencedora de um Óscar, 'O Piano', aos 78 anos. A notícia foi avançada pela família do ator, esta segunda-feira.

Sam Neill nasceu em 1947, na Irlanda do Norte, tendo-se mudado para a Nova Zelândia em 1954. Depois de ter passado pelo curso de direito, que não concluiu, começou a integrar produções da Universidade de Canterbury. Tornou-se ator profissional no Downstage Theatre.

De acordo com um comunicado emitido nas redes sociais e citado pela Associated Press, a família fala numa morte "repentina e inesperada". Em 2023, o ator tinha sido diagnosticado com um tipo raro de linfoma, mas a família avançou que Neill estaria já livre de cancro. "Sam estava rodeado da família e morreu com a dignidade que caraterizou toda a sua vida", escreveu a família.

Originalmente Nigel John Dermot Neill, o ator adotou o nome de Sam aos 12 anos. "Descobri que me adaptava melhor ao mundo como Sam. Nigel não combina com a maioria das situações. Imagine um ator de cinema chamado Nigel Neill", referiu numa entrevista citada pelo jornal norte-americano The Guardian.

Depois de algumas participações na televisão local, Neill teve um primeiro papel de destaque no filme Sleeping Dogs, em 1977, o primeiro filme neozelandês a estrear em território norte-americano. Fez parte da obra vencedora de um Óscar, 'O Piano', em 1993, e foi interpretou o protagonista Alan Grant em 'Jurassic Park'. O ator passou ainda pela série 'Peaky Blinders'. Foi indicado ao Globo de Ouro depois da atuação na série Reilly, Ace of Spies, em 1983.