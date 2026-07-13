Sábado – Pense por si

GPS

Morreu o ator Sam Neill, estrela de 'Jurassic Park'

Neozelandês tinha 78 anos.

Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas GPS
CM 13 de julho de 2026 às 08:11
Adicione como fonte preferencial no Google
Sam Neill
Sam Neill Richard Shotwell/AP

Morreu Sam Neill, o ator neozelandês conhecido por  'Jurassic Park' e a obra vencedora de um Óscar, 'O Piano', aos 78 anos. A notícia foi avançada pela família do ator, esta segunda-feira. 

Sam Neill nasceu em 1947, na Irlanda do Norte, tendo-se mudado para a Nova Zelândia em 1954. Depois de ter passado pelo curso de direito, que não concluiu, começou a integrar produções da Universidade de Canterbury. Tornou-se ator profissional no Downstage Theatre. 

De acordo com um comunicado emitido nas redes sociais e citado pela Associated Press, a família fala numa morte "repentina e inesperada". Em 2023, o ator tinha sido diagnosticado com um tipo raro de linfoma, mas a família avançou que Neill estaria já livre de cancro. "Sam estava rodeado da família e morreu com a dignidade que caraterizou toda a sua vida", escreveu a família.   

Originalmente Nigel John Dermot Neill, o ator adotou o nome de Sam aos 12 anos. "Descobri que me adaptava melhor ao mundo como Sam. Nigel não combina com a maioria das situações. Imagine um ator de cinema chamado Nigel Neill", referiu numa entrevista citada pelo jornal norte-americano The Guardian

Depois de algumas participações na televisão local, Neill teve um primeiro papel de destaque no filme Sleeping Dogs, em 1977, o primeiro filme neozelandês a estrear em território norte-americano. Fez parte da obra vencedora de um Óscar, 'O Piano', em 1993, e foi interpretou o protagonista Alan Grant em 'Jurassic Park'. O ator passou ainda pela série 'Peaky Blinders'. Foi indicado ao Globo de Ouro depois da atuação na série Reilly, Ace of Spies, em 1983. 

Tópicos Óscar Óscares Ator atores Sam Neill Irlanda do Norte Downstage Theatre Nova Zelândia Universidade de Canterbury Associated Press
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Morreu o ator Sam Neill, estrela de 'Jurassic Park'