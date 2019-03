Em festa de MIL maravilhas, brilhou mais a lusofonia

Há um pouco para cada um na cuidada curadoria que, desde a sua criação, em 2017, o MIL tem trazido à pré-temporada de festivais de Verão em Lisboa. Cego a predileções de género e recetivo a diversas e audazes vanguardas musicais, a sua fórmula de aliar showcases de 45 minutos a conferências, palestras e debates sobre a indústria tem sido tão eficaz a criar conexões intercontinentais quanto a expor o público geral a artistas que nunca imaginaria assistir ao vivo.

Não foi diferente nos primeiros dias deste ano em que a porção do cartaz familiar ao público português pareceu diminuir – a provável consequência de uma maior aposta em nomes internacionais, grande parte deles desconhecidos e muitos dos quais não ficariam, em boa verdade, mal posicionados em alinhamentos de festivais nacionais. Mas num conjunto de artistas de proveniências tão remotas e improváveis quanto a Coreia do Sul, a Argentina ou a Noruega, foi a lusofonia o elo comum a prevalecer nesta terceira edição do MIL.

Começando, desde logo, pelos atos nacionais, que apesar do excesso de estrada no país não deixaram de fazer vibrar as respetivas salas. Houve especial atenção para os ex-membros de Buraka Som Sistema – Pongo, no Musicbox, mais virado para o kuduro, EDM e afrobeat que tanto caracterizavam a banda; e Blaya, no Estúdio Time Out, na sua recém-descoberta conexão com o funk brasileiro –, sem descurar, entretanto, a pop contemporânea de Pedro Mafama ou o punk rasgado de Cave Story, responsáveis por lotar os espaços menores do Roterdão e do Tokyo, respetivamente.

O grande trunfo do MIL até ao momento residiu, ainda assim, nas formações brasileiras, donas de alguns dos maiores e melhores momentos desta primeira leva de concertos. Impressionaram nas pequenas salas, com a onda psicadélica de Bike (Sabotage) e tribalismo de Venga Venga (Lounge) mas, acima de tudo, nos palcos das grandes casas noturnas do Cais do Sodré. No B.Leza e no Musicbox, Letrux e Jaloo representaram uma geração canarinha sem medo de ser pop e que prova que não é preciso fazer-se de complexo ou experimental para que se soe refrescante - Johnny Hooker não ficaria mal neste grupo.

E, no Titanic Sur Mer, Rubel (que já tem datas esgotadas no Capitólio e na Casa da Música, para a semana) impôs-se como figura maior da oferta da noite, com uma mescla entre MPB, folk e eletrónica leve de elaborados arranjos instrumentais e devoção da plateia com poucos paralelos. Apesar dos problemas técnicos que atrasaram a sua performance em quase meia hora, num festival de itinerário vasto e horários apertados, a espera valeu para a maioria.

A acrescentar a este grupo de topo, foi difícil deixar de reparar na qualidade dos franceses Nouveaux Climats e o seu rock instrumental orientado para a pista de dança, o virtuosismo percussivo colorido a sopros e metais dos belgas MDCIII e, já perto do fim da noite, a italiana Myss Keta, dona de um hip hop arrojado que fez tremer as estruturas do Lisboa Rio. Nada, no entanto, que se equiparasse à solidez da ponte transatlântica falada em português e que, pela linguagem universal da música, promete manter-se firme por muitos anos.





O MIL – Lisbon International Music Network continua no dia 29 com Conan Osiris, Conjunto Corona, Fogo Fogo, Scúru Fitchádu, Filho da Mãe, Môrus ou Ditch Days. Com os passes regulares esgotados, ainda podem ser adquiridos Gold Tickets pelo preço de €50.