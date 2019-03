Salvador Sobral, 12 canções de Paris a Lisboa

Produzido por Joel Silva, o disco tem duetos com a irmã, Luísa ("a perita em canções redondas", para Salvador), em Prometo Não Prometer, e António Zambujo, em Mano a Mano, bem como participações de músicos como Júlio Resende, Ricardo Toscano e André Santos.



Em português, inglês, espanhol e francês ("a língua é um veículo como outro instrumento qualquer, o verdadeiro idioma é a música"), este registo que une a canção pop à instrumentação jazz divaga entre boleros, valsas e sonoridades mais arrojadas, canalizando referências musicais - Fina Estampa de Caetano Veloso, e Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder, são nomeadas - e não musicais, como a peça Sopro, de Tiago Rodrigues, livros de Honoré de Balzac e o filme de 1984 de Wim Wenders, Paris, Texas, que dá o título ao disco.



Salvador Sobral apresenta Paris, Lisboa no Coliseu de Lisboa, a 10 de maio, e no dia seguinte no Coliseu do Porto, com bilhetes entre os €19 e os €225.

"Deixei uns segundos de silêncio para as pessoas pensarem 'ok, este gajo enlouqueceu... coitado'".A resposta de Salvador à perplexidade dos convidados perante a primeira audição do seu novo álbum não poderia ser mais reveladora: eis Paris, Lisboa, um recomeço depois da muito mediatizada vitória na Eurovisão que promete redefinir a imagem que temos do músico.