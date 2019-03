FIO2, passado bordado com cores vivas

Para isso, Lara virou-se para a história da fábrica de lanifícios que aí funcionou e fechou em meados dos anos 70 - uma realidade que ainda pode ser contada por quem a viveu. Os que começaram a trabalhar novos têm hoje 50 e poucos anos, os mais velhos chegam aos 90. Entre 14 e 16 de março alguns dos antigos trabalhadores juntaram-se a gente mais nova, com ou sem ligações a esse passado, para bordar sobre fotografias antigas ampliadas e impressas em tecido.



O resultado não são só os 10 panos gigantes em que as linhas coloridas brincam com os pormenores da roupa da época e que vão estar expostos no Convento até 12 de maio; é também uma maior coleção de memórias que se foram contando em tardes de bordados em parceria com o projeto A Avó Veio Trabalhar.



Nestes workshops de bordados só apareceu um homem (entre mais de 20 mulheres), mas nos tempos de trabalho no Convento de São Francisco eram suficientes para se simularem casamentos animados no altar de igreja, no Carnaval. Entre linhas e dedais foram aparecendo memórias de quando desaparecia gente do posto de trabalho para se ir esconder a namorar, ou quando as chefes de secção tinham de repreender quem se distraía do trabalho para cochichar. Estas histórias (e outras) estão guardadas para a visita guiada ao convento, às 15h de sábado - momento que inaugura a exposição.

Numa foto antiga, tão antiga que já não se pode dizer quem são as caras que ali aparecem, o mais importante não é o quem-é-quem. O que interessa é a ação: o que faz aquele grupo de pessoas sentado no adro de um convento, ou à beira de um autocarro algures no Porto? Pela segunda vez, a exposição FIO | Memórias como Matéria-prima quer desenterrar histórias do Convento de São Francisco. A partir de sábado, 30 de março, expõem-se fotografias antigas bordadas por quem trabalhou na Fábrica de Lanifícios de Coimbra, que funcionava no convento."Toda a gente tem uma saudade imensa dos tempos da fábrica", resume Lara Seixo Rodrigues, da Mistaker Maker, plataforma de intervenção artística que desenhou este projeto comunitário pela segunda vez (depois da edição de 2016) a pedido da Câmara Municipal de Coimbra. O objetivo era aproximar o edifício do convento da população, já que a sua reabilitação levou 15 longos anos, que divorciaram os coimbrenses desse espaço.