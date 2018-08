Festival Bons Sons 2018: cada vez mais vivo na aldeia

O festival que nos convida a viver a aldeia está de volta esta semana a Cem Soldos. De 9 a 12 de Agosto, o Bons Sons traz um cartaz exclusivamente português (como sempre) e revela, nesta nona edição, boas surpresas. Ícone do pop português dos anos 80, Lena d'Água dá um concerto exclusivo no dia 12, que conta ainda com Linda Martini, Dead Combo, ou Luís Severo. O recente fenómeno Conan Osiris contracena com o veterano Zeca Medeiros numa data (11) encabeçada pelo rock de PAUS e Sean Riley & the Slowriders, enquanto o dia de abertura (9) tem como protagonistas Salvador Sobral, a cantora Selma Uamusse e o rapper Slow J. A 10 de Agosto, Sara Tavares, Mirror People e 10 000 Russos destacam-se de um alinhamento que inclui ainda Mazgani, João Afonso e Norberto Lobo. À margem, conte-se ainda com o palco MPAGDP, dedicado à música tradicional portuguesa, bem como mostras de filmes e documentários. Os bilhetes diários têm o custo de €22; o passe geral, com acesso a campismo, custa €45.