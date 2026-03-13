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Tão pequenina que cabe no lavatório! Ana Guiomar partilha o primeiro banho da pequena Emília

O banho da pequena Chihuahua tornou-se um dos momentos mais ternurentos partilhados recentemente pela atriz.

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13 de março de 2026 às 15:07
Não aguentamos tanta fofura! Ana Guiomar partilha com os seguidores o primeiro banho da pequena Emília
Não aguentamos tanta fofura! Ana Guiomar partilha com os seguidores o primeiro banho da pequena Emília

A atriz Ana Guiomar voltou a arrancar sorrisos nas redes sociais ao partilhar um vídeo com a sua chihuahua Emília, protagonista de um momento tão simples, mas extremamente adorável. Nas imagens, a pequena cadela aparece a tomar banho no lavatório da cozinha, uma solução prática que se explica facilmente pelo tamanho diminuto da patuda.

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Tópicos Patudos Patudo patuda cadelas Ana Guiomar
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