7 planos para o fim de semana: sunsets, DJ sets e um pernil de borrego

O Brunch Electronik regressa a Lisboa este fim de semana DR
1. O festival Brunch Electronik regressa este sábado, 20, à Tapada da Ajuda, em Lisboa. A DJ e produtora italiana Deborah de Luca lidera o cartaz do dia, que vai contar também com as atuações dos convidados Victor Ruiz, Roddes, Ben Klock. As portas abrem às 14h e os bilhetes custam entre €30 e €75.
2. Esta sexta-feira, 19, Salvador Sobral e Sílvia Pérez Cruz vão subir a palco no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os músicos vão apresentar o primeiro disco em conjunto, Sílvia & Salvador, que junta canções originais e temas de outros autores que os inspiram. Os bilhetes custam €20 e o concerto começa às 21h. No sábado, à mesma hora, a digressão passa pelo Coliseu do Porto.
3. Ainda na capital, a fadista Teresinha Landeiro vai atuar esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB), às 20h. A artista apresentou este ano uma edição deluxe do álbum Para dançar e para chorar, lançado em 2024, que agora inclui temas com António Zambujo e o brasileiro Jota. Pê. Os bilhetes custam entre €12,50 e €25.
A fadista Teresinha Landeiro atua esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém Vítor Mota/Sábado
4. Este fim de semana, o rooftop Under the Bridge, no Lx Factory, em Lisboa, recebe as "últimos" sunsets de verão. No sábado, os DJ sets ficam a cargo de Sam The Kid, DJ Kwan, DJ Big & Riskit, e Tarik e Clemente. E no domingo, é a vez de Mark Silver, Sandro Silva e Bandicut atuarem. Ambas as festas começam às 16h e a entrada é livre.
5. O Centro de Artes de Águeda recebe esta sexta-feira, 19, o espetáculo de dança Barro, terra molhada onde a bota escorrega. Com direção artística de Mafalda Deville, a peça apresenta "corpos que moldam e são moldados. Que questionam na sua existência, no seu estado, na relação com os outros - a si próprios". As portas abrem às 21h30 e os bilhetes custam entre €3 e €5.
6. De regresso ao Cinema São Jorge e à Cinemateca, em Lisboa, o festival de cinema Queer Lisboa começa esta sexta-feira, 19, em Lisboa, e prolonga-se até 29 de setembro. Com a cultura queer como mote, a programação inclui a exibição de 104 filmes e tem início com o thriller erótico Plainclothes. O filme de Carmen Emmi é o primeiro em cartaz e pode ser visto esta sexta-feira às 21h na Sala Manoel de Oliveira, no Cinema São Jorge.
7. Por último, falamos-lhe sobre o restaurante Clann, que acaba de abrir portas na vila alentejana de Grândola. O projeto do chef Pedro Larcher de Resende parte de uma matriz portuguesa, mas junta influências de outros países. Pratos como o brás de lagostim com creme de caju e óleo de manjericão (€23), o peixe do dia com batata, algas e amendoim (€24) e o pernil de borrego assado com arroz de forno, laranja e hortelã (€25) fazem parte da ementa.