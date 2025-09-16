Sábado – Pense por si

Esta semana nas salas: seis filmes sobre memória, vida e travessia

Por entre cartazes que cheiram a fresco, chegam às salas portuguesas filmes que se abrem como passagens. Para o riso, para o silêncio, para a memória, levam ao centro Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem, a promessa da semana.

Esta semana nas salas: seis filmes sobre memória, vida e travessia
Tiago Neto 16 de setembro de 2025 às 17:00
Margot Robbie e Colin Farrell são David e Sarah, dois estranhos que embarcam numa viagem atípica
Margot Robbie e Colin Farrell são David e Sarah, dois estranhos que embarcam numa viagem atípica

Há, em cada filme, algo verdadeiramente transcendente. Marcantes e inevitáveis, lembram-nos que o cinema é também uma forma de necessidade — de rir, de olhar para dentro, de nos perdermos em algo maior do que a rotina. Cada estreia transporta consigo um rumor de mundos possíveis, um convite à travessia que se cumpre no escuro da sala, entre desconhecidos que partilham a mesma pulsação. Esta semana, os ecrãs portugueses recebem obras que oscilam entre a fábula e o drama íntimo, entre a fantasia lúdica e o épico histórico, e neste mosaico, mais do que histórias isoladas, encontramos o desenho daquilo que a vida pode bem ser: Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem.

Tópicos Drama (teatro) Celebridades Indústria cinematográfica Cinema Columbus Veneza Hamburgo Suíça Eva Libertad Colin Farrell Tim Burton Kōji Fukada Seth Worley
