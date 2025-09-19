Sábado – Pense por si

Afinal, porque é que a maioria dos gatos é obcecada por caixas? Existe uma explicação para este comportamento

Há uma explicação para este comportamento partilhado por quase todos os felinos.

SÁBADO 19 de setembro de 2025 às 10:10
Comprou a cama mais confortável, espaçosa e bonita para o seu gato, mas ele ficou mais interessado na caixa de papelão onde ela vinha? Não se preocupe. A obsessão dos gatos com caixas é bastante comum e há algumas explicações para isso.

