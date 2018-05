Conan Osiris não é o novo Variações...

O "aquário" da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, estava à pinha para o primeiro concerto de sempre de Conan Osiris. No ar a expectativa de não se saber o que esperar da mistura ao vivo de kizomba, electrónica experimental, música de carrinhos de choque e melodias do Médio Oriente, sobre versos românticos cantados a evocar António Variações. A data (2 de Março) esgotara quase um mês antes. Embora já tivesse dois álbuns no currículo, foi só com Adoro Bolos, editado a 31 de Dezembro de 2017, que começámos – a imprensa, a Internet, algum público – a olhar para ele."Senti que as pessoas [no concerto] estavam a tentar perceber que energia é que eu ia emitir. Quando comecei, à capela, com Borrego [o primeiro tema do álbum], elas ficaram numa de ‘Uau, ele existe mesmo’ e entraram em engrenagem para o resto do show", conta à SÁBADO, um mês depois, sentado numa pastelaria na Avenida da Liberdade, em Lisboa.Apesar da estreia com casa cheia a abrir a noite para a cabeça -de -cartaz, a brasileira Linn da Quebrada, Conan estava tranquilo. "Estava mais nervoso quando toquei em casa de um amigo e não estava preparado", conta. Desta vez tinha feito o trabalho de casa e quando a canção chegou ao refrão – "Eu é que sou borrego/ Borrego borrego [cinco vezes]/ A culpa nunca foi tua/ Eu é que sou borrego" –, já o público invadira o palco em festa. "Senti conexão."Conan Osiris é Tiago Miranda, "um rapaz de Lisboa", de 29 anos, que aprendeu a fazer música sozinho, "por tentativa e erro", em casa com o seu computador e que estudou Design Gráfico em Castelo Branco. "Foi por acidente. Nem sabia bem a diferença entres Artes Plásticas e Design... Acabou por não ser bem a minha cena, mas deixei-me ficar porque curtia o sítio e os amigos." Foi lá que conheceu Rúben de Sá Osório, então a estudar Moda e que se tornou o seu estilista. "Quer queira quer não, vou acompanhando a moda e descobrindo cenas através dele", diz Conan, antes de definir o seu estilo pessoal como "a mãe do Kevin [de Sozinho em Casa] a ir para o aeroporto, vestida à pressa".Adoro Bolos foi escrito em Abril e produzido entre Setembro e Dezembro, em casa, mas a abordagem foi profissional desde o início. A trabalhar numa sex shop há seis anos, Conan marcava férias para ficar em casa a compor. "Oitenta por cento das minhas férias eram para trabalhar... É fodido ser português." As suas principais ferramentas de trabalho são o gravador do telemóvel – "vais gravar a entrevista com o dictafone do iPhone?", perguntou, mostrando-se familiarizado com a app – com que grava a voz das canções e um computador com o programa Fruity Loops. Se, por qualquer motivo, o programa deixasse de funcionar, o problema seria grave. "Primeiro chorava, no dia seguinte contemplaria o suicídio e no dia seguinte ia aprender harpa e resolvia a minha vida a ser a Joanna Newsom II."A Joana Newsom que Conan refere foi um ícone da música indie na viragem do século. O músico nunca é directo nas suas influências, prefere remeter para o seu Instagram (#conanosiris), mas vai deixando escapar alguns nomes, como Sigur Rós ou a artista de kuduro Noite e Dia. Ouvindo o seu álbum como um objecto coeso e único, tudo faz sentido.Quanto à forma de cantar, as comparações com Variações são inevitáveis. Nada que o incomode. "Só tenho de respeitar e sentir-me feliz por alguém sentir alguma coisa em relação a mim", diz.Enquanto Conan comia uma torrada de três andares e bebia um galão, voltámos ao primeiro concerto e perguntámos-lhe em que momento, depois de dois álbuns discretos, sentiu que Adoro Bolos ia ter este impacto (o termo usado foi "estar a bater"). Resposta: "Tenho um critério diferente... Se para mim e para os meus estiver a bater, está a bater." Não poderia este "bater" ser a atenção mediática dos últimos três meses, reflectida em entrevistas e críticas ao álbum, idas à televisão, tempo de rádio e um concerto de estreia esgotado semanas antes? "Reparei que estava a esgotar e que houve frenesim, mas não posso atribuir isso a mim porque o concerto também era da Linn."A 9 de Fevereiro, a Zé dos Bois anunciava que os últimos bilhetes estavam disponíveis na loja de discos Flur, que de imediato foi inundada de pedidos para "o concerto do Conan", relata àum dos sócios da loja – que "nunca vira algo assim". "Isso é engraçado de se saber...", reage Conan, algo embevecido, "mas lá está, tu tens essa informação, já eu não fazia ideia".