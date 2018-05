Crítica de cinema: Cuidado com a mamã e o papá

"Ou seja, Cuidado com a Mamã e o Papá é um filme à medida dele; insano, frenético e sem limites; transformando o infanticídio em comédia negra perturbante", escreve Tiago R. Santos

Ninguém pode acusar Cuidado com a Mamã e o Papá de bom gosto. Ou de ser politicamente correcto. O filme de Brian Taylor é sobre um homem de meia-idade que grita na rua aos estranhos que passam enquanto se injecta com testosterona suficiente para matar um rinoceronte. Veja-se a premissa: algures na América, naquela localidade genérica onde tantos filmes têm lugar, há um vírus que se começa a espalhar.



O sintoma é apenas um - a vontade irresistível dos pais de assassinarem os próprios filhos. Como se isso já não fosse um problema suficiente, há ainda piores notícias para os irmãos Josh e Carly: o seu progenitor é interpretado por Nicolas Cage, cujo recente manifesto criativo é o desejo de tudo destruir; não há cenário, linha de diálogo, situação ou parceiro de cena que o actor não pareça querer devorar para depois cuspir. Ou seja, Cuidado com a Mamã e o Papá é um filme à medida dele; insano, frenético e sem limites; transformando o infanticídio em comédia negra perturbante. Cage está bem acompanhado por Selma Blair e Brian Taylor tenta também incluir alguma sátira nas suas vidas suburbanas. Mas que não haja engano: Cuidado com a Mamã e o Papá quer mesmo é caçar as irritantes crianças.



Nota: 3 estrelas



De Brian Taylor

EUA • Comédia negra • M16 • 86m

Com Nicolas Cage e Selma Blair