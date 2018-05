Maria Mascarenhas cria distopia no Montijo

Encenadora assina O Medo de Existir, peça sobre um futuro distópico, com filosofia dentro

Partindo das ideias contidas em Utopia, de Thomas More, e Portugal Hoje: O Medo de Existir, de José Gil, obras separadas por cinco séculos, Maria Mascarenhas criou um espectáculo que se pretende político mas apartidário: O Medo de Existir.



Com André Alves, Eurico Lopes, João Jacinto e Pedro Nunes, estreia no dia 17, no Montijo, e decorre num futuro distópico, onde um homem defende que existe uma ilha com uma organização social melhor que a nossa, sem figuras autoritárias, e acaba preso, mas nunca perde a esperança.



O Medo de Existir

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida, Montijo

De 17 a 20/5 • 5.ª a sáb., 21h30 • Dom., 16h30

€6