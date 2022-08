Olha a Onda das Palavras: jovens apregoam livros nas praias de Vila do Conde

Jovens do grupo de teatro Camaleões d’Alma vão percorrer as praias com tabuleiros de livros para ler na praia ou durante as férias.

Jovens do grupo de teatro Camaleões d`Alma vão apregoar livros enquanto caminham pelas praias de Vila do Conde e disponibilizam um serviço de empréstimo com várias opções para se dedicar durante as férias.



Os jovens, indentificados com t-shirts e bonés, vão percorrer o areal com tabuleiros, enquanto soltam o pregão "Olha A Onda das Palavras".





A campanha de promoção da leitura foi lançada pela Câmara Municipal de Vila do Conde com a ajuda das bibliotecas de praia instaladas em todas as freguesias do litoral do Concelho (Vila do Conde, Azurara, Árvore, Mindelo, Vila Chã e Labruge).Esta iniciativa pretende criar uma maior proximidade dos veraneantes no acesso aos livros da Biblioteca Municipal de Vila de Conde, que pode requisitar nas bibliotecas de praia.