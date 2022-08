Mistérios que não nos saem da cabeça, a descobrir na Netflix

"A Rapariga da Fotografia" é um murro no estômago. A busca pela identidade de uma mulher que poderia ter sido brilhante é o mote para irmos à procura de outros crimes no streaming.

Perturbador é o mínimo que se pode dizer de Girl in the Picture – A Rapariga da Fotografia, documentário com pouco mais de uma hora e 40 que estreou no início de julho na Netflix. Brilhante é um adjetivo bem mais adequado. Entrou diretamente para o top 3 dos filmes mais vistos deste serviço de streaming e basta dar-lhe cinco minutos de atenção para perceber porquê.