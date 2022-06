O mundo está a morrer no novo 'Assombro', de Richard Powers

Robin é um miúdo de 9 anos, órfão de mãe há dois, com um desenvolvimento neurodivergente, isto é, atípico e passível de diagnósticos de Asperger, TOC, hiperatividade e défice de atenção. Vítima de bullying na escola, refugia-se no contacto com o pai, um astrogeólogo que concebe simulações de vida em corpos celestes fora do Sistema Solar.