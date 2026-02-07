Sábado – Pense por si

Sabores

Amor servido à mesa: restaurantes para celebrar o S. Valentim

Entre velas e pratos para partilhar, vinho e promessas de amor que duram pelo menos até à sobremesa, nestes restaurantes, de norte a sul, celebra-se este sábado, 14, a noite de São Valentim.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
Amor servido à mesa: restaurantes para celebrar o S. Valentim
Tiago Neto 07 de fevereiro de 2026 às 08:00
Dos mais criativos aos mais clássicos, os menus são o grande destaque da noite
Dos mais criativos aos mais clássicos, os menus são o grande destaque da noite D.R.

O Dia de São Valentim continua a ser um pretexto difícil de ignorar. Celebração assumida para uns, para outros, é apenas uma boa desculpa para sair da rotina e marcar uma mesa fora de casa. Seja por gestos ensaiados ou afetos espontâneos, há algo que raramente falha: a vontade de transformar o jantar numa pequena ocasião especial.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos sobremesa prato abóbora cogumelos Lisboa São Valentim Sado Ana Costa Rafaela Ferreira Miguel Pinto André Pinto Cascade Wellness Resort Renaissance Hilton Porto Gaia
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Amor servido à mesa: restaurantes para celebrar o S. Valentim