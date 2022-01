Cinco razões para rir com Hannah Gadsby

Depois de colecionar prémios com Douglas, a comediante australiana apresenta o seu novo espetáculo, Body of Work, no Teatro Tivoli, em Lisboa, a 24/1.

Sofreu dificuldades financeiras e psicológicas, trilhou o seu caminho pelos concursos de comédia e conquistou o mundo através da sua mescla particular de humor, pessimismo e ativismo. Antes da apresentação do seu mais recente espetáculo, Body of Work, no Teatro Tivoli, em Lisboa, na segunda, 24 de janeiro, conheça cinco razões para rir com uma das mais aclamadas humoristas da atualidade.