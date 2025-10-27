Sábado – Pense por si

Indy está a dar que falar com 'Good Boy', o filme de terror do momento. Tanto que este patudo já "escreveu" uma carta a reclamar um Óscar para animais atores

O patudo "enviou" uma carta aberta à Academia de Hollywood, a pedir que considerem premiar animais atores.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Edição de 21 a 27 de outubro
SÁBADO 27 de outubro de 2025 às 08:40
A temporada dos prémios do cinema ganhou um protagonista improvável: Indy, o retriever que lidera o filme de terror 'Good Boy', "enviou" uma carta aberta à Academia de Hollywood a pedir que as interpretações de animais possam competir nas categorias de representação. No texto, divulgado à imprensa norte-americana, Indy brinca com a própria “campanha” e, ao mesmo tempo, questiona por que razão atuações não humanas continuam fora da competição.

