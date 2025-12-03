Sábado – Pense por si

Um gigante cheio de medo! Galgo afegão foge de irmão 'salsicha' e vídeo torna-se viral

Um galgo afegão enorme e um Dachshund do tamanho da sua pata protagonizaram um encontro caricato que está a entreter os internautas.

03 de dezembro de 2025 às 14:06
Um galgo afegão e um minúsculo cão salsicha estão a fazer rir a internet depois de um vídeo em que o gigante mostra-se cheio de medo do recém-chegado. Rocco, um Dachshund de apenas 9 semanas, conheceu pela primeira vez Christian, um Galgo Afegão de seis anos, na casa da família em Houston, EUA, e a forma como o filhote avança destemido enquanto o cão enorme recua desconfiado conquistou rapidamente milhares de visualizações nas redes sociais.

