Chef's Table confeciona o Algarve ao sabor do vinho

A partir de quinta, 21, o Pine Cliffs Resort convida quatro chefs portugueses de referência a criar menus de degustação harmonizados com vinho.

Chama-se Chef's Table e é a mais recente iniciativa gastronómica do MIMO Algarve, o restaurante do Pine Cliffs Resort, em Albufeira. O conceito é simples: são quatro noites, quatro chefs destacados no panorama nacional, quatro menus de degustação e quatro marcas de vinho, que se combinam para proporcionar uma experiência única de prova dos sabores algarvios.