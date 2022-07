Exposição de Graça Pereira Coutinho sobre o Douro em Vila Nova de Gaia

Depois de ter estado na Quinta de Ventozelo, em São João da Pesqueira, a exposição Sentir a Terra - Ventozelo de Graça Pereira Coutinho muda-se agora para o Espaço Porto Cruz (Vila Nova de Gaia).



A apresentação insere-se no programa Artes & Ideias em Ventozelo da associação Amigos de Ventozelo e tem como objetivo a divulgação e proteção da beleza natural e produtos da Quinta de Ventozelo e da Região do Douro.





O evento divide-se em dois eixos: as exposições e as Ideias, que se traduzem em sete debates ou Conversas em Ventozelo, relacionados com o Douro e o seu futuro. Os temas discutidos são, por exemplo, o património mundial, a sustentabilidade ambiental e económica e a promoção e internacionalização das marcas e do território do Douro.Os debates são da responsabilidade do Professor Luís Valente de Oliveira, que desempenha a função de Presidente da Assembleia geral da associação Amigos de Ventozelo.Com curadoria de Manuel Novaes Cabral e de Nuno Faria, o programa inclui seis exposições, que intercalam um artista plástico consagrado que convida de seguida um artista mais jovem. A primeira produção foi inaugurada em julho de 2021 pelo artista Sobral Centeno.Sobre a exposição Sentir a Terra - Ventozelo Nuno Faria comenta, em comunicado:"Sentir a terra, mote da exposição em Ventozelo, é também o modo do trabalho de Graça Pereira Coutinho: como não confiar naquilo que a terra nos diz? Como não confiar cegamente no nosso corpo, na nossa pele, enquanto primeira sonda na incessante e sempre renovada experiência do mundo?"Os trabalhos da artista já estiveram expostos antes em espaços de renome como a fundação Calouste Gulbenkian e o Museu de Arte Contemporânea Osaka (Japão).A exposição de Graça Pereira Coutinho tem entrada gratuita e vai ficar no Espaço Porto Cruz até ao final do ano.